На территории Томска обнаружена 2700-летняя стоянка древних людей

Точное местонахождение раскопок пока скрыто от публики Фото: Юлия АЛЕХИНА

Археологи подтвердили догадку о расположении на территории Томска древнего поселения, сообщает «МК в Томске» со ссылкой на председателя комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елену Перетягину. Примерный возраст поселения составляет 2700-2800 лет, что соответствует VIII веку до нашей эры.

Объект получил название «Лагерное поселение». На сайте комитета по охране объектов культурного наследия опубликован приказ о включении объекта архитектуры «Лагерное поселение» в перечень выявленных объектов культурного наследия Томской области. Схема границ и расположение объекта не публикуются в целях безопасности.

«Было предположение, что где-то рядом располагалось поселение. И в 2022 году этот объект удалось обнаружить, определить его предварительные границы», — сообщила Перетягина. Председатель комитета добавила, что к настоящему моменту на объекте найдено 32 объекта керамики. Найденные артефакты подлежат описи и передаче в Государственный музейный фонд.