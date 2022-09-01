Томской области выделили 600 миллионов рублей на ремонт котельных. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Томская области получит более 600 миллионов рублей от федерального центра на модернизацию систем теплоснабжения. На эти деньги отремонтируют котельным в поселке Зональная станция и в селе Первомайском Томской области, сообщает пресс-служба областной администрации.

Отмечается, что общая стоимость проектов составит 900 миллионов рублей, 600 миллионов из которых составят федеральные средства.

Как рассказал врио губернатора Владимир Мазур, в Сибири теплоснабжение должно быть безаварийным и бесперебойным. Износ объектов, на которые выделили средства, составил 100 %. Он привел в пример котельную в Зональной станции, где с 201 года произошло шесть аварий.

Проект строительства в Зональной станции оценивается в 315,06 млн рублей, из них 252,05 млн — от федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, 25,2 млн — средства концессионера ООО «ТеплоМакс», остальные из консолидированного бюджета региона. К началу отопительного сезона 2023 года концессионер построит газовую котельную мощностью 24 МВт взамен старой, выработавшей ресурс. Строительство новой котельной обеспечит бесперебойное теплоснабжение поселка и сократит расходы энергоресурсов.

В Первомайском концессионер ООО «ТЭП Первомайское» построит девять новых котельных на природном газе и переведет еще одну котельную с угля на газ. Из федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ на эти цели направят 361,3 млн рублей, из бюджета региона — 127,1 млн рублей, еще 87,8 млн вложит концессионер. Таким образом, общая стоимость проекта 576,2 млн рублей. Реализация проекта обеспечит жителей Первомайского бесперебойным отоплением, что позволит снизить затраты на топливо и электроэнергию, а также снизить вредные выбросы в атмосферу.