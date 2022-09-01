Директора предприятия в Асино Томской области обвиняют в хищении 1,2 млн рублей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Асиновский городской суд Томской области рассмотрит уголовное дело в отношении директора муниципального унитарного предприятия, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области. Директор обвиняется в присвоении 1,2 млн рублей из бюджета предприятия.

По версии следствия, 44-летний местный житель, занимая должность директора предприятия, составлял фиктивные договоры на поставку отходов лесопиления, подделывая подпись контрагента. Затем главный бухгалтер предприятия по указанию переводил денежные средства с расчетного счета предприятия на его личный счет.

Статья 160 УК РФ предусматривает за такое преступление наказание в размере до 10 лет лишения свободы.