Томские власти оштрафуют подрядчиков за задержку благоустройства скверов. Фото: Иван ВИСЛОВ

Подрядчики департамента дорожной деятельности не успели 1 сентября закончить благоустройство городских общественных пространств, сообщает пресс-служба городской администрации.

Отмечается, что из 17 объектов приемка идет только на трех. Это скверы у Старца Федора в поселке Хромовка, у школы №5 3 и на Кузнечном взвозе. Завершаются работы в скверах на ул. М. Горького, 58 и ул. Сибирской, 82, в Чернобыльском сквере и студгородке на Южной. Готовность этих объектов оценивается в 90-95 %. В скверах «Семейные узы», по ул. Сибирской, 99-101, у гимназии №55 остается доделать 15% от общего объема работ. На большинстве этих объектов строителям осталось установить малые архитектурные формы (МАФы) и оборудование для детских и спортивных площадок, поставка которых задерживается изготовителями.

Бульвар в Северном городке, пешеходная зона на Набережной Томи и сквер «Юный автомобилист» готовы от 45 до 60 %.

Общая готовность по всем 17 объектам составляет на 1 сентября составляет 80 %.

Как отметили в городской администрации, подрядчиков, сорвавших сроки благоустройства, оштрафуют.