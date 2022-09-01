Томская область заняла 6 место в топе регионов с самым дешевым топливом

Томская область вошла в десятку регионов с самыми низкими ценами на топливо в июле 2022 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Томская область вошла в десятку регионов с самыми низкими ценами на топливо в июле 2022 года. Область заняла шестое место, такие данные приводит аналитическое агентство «ПромРейтинг».

"В июле этого года индекс потребительских цен на автомобильный бензин по сравнению с июнем 2022 составил 100,0%", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в регионе стоимость за один литр топлива составила 47,57 рублей.

Эксперты также добавили, что снижение потребительских цен на бензин зафиксировано в 19 субъектах страны: на 0,1% и более. Заметнее всего его стоимость снизилась в Республике Коми — на 5,0%, там 1 литр топлива обойдется в 44,43 рубля. На втором месте находится Алтайский край, там литр топлива стоит 46,08 рублей, а на третьем Республика Марий Эл - 46,99 рублей.