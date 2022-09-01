Пьяный водитель «Ниссана» съехал с дороги на томской трассе. Фото: УМВД России по Томской области.

В Томской области на 26 километре трассы Стрежевой — Нижневартовск вечером 31 августа иномарка съехала с трассы, сообщается на сайте областного УМВД.

По предварительным данным, 62-летний водитель не справился с управлением автомобиля Ниссан AD и съехал с трассы.

В результате происшествия мужчину доставили в больницу. Как показала экспертиза, автомобилист был пьян.

Инспекторы составили административные протоколы за вождение в нетрезвом виде и нарушение правил эксплуатации автомобиля.