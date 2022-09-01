Не все сборы в томских школах соответствуют закону

Руководство школ часто пользуется правовой неграмотностью родителей Фото: Ксения Высотина

Ежегодно тысячи родителей в Томской области сталкиваются с проблемой сбора денежных средств в школах. Многие родители зачастую не знают, какие сборы законны, чем руководство школ пользуется. "МК в Томске" 1 сентября разобрался, на какие школьные нужды тратить семейный бюджет не обязательно.

Ремонт: можно помогать, сдавать деньги — но только по желанию

Закон возлагает обязанность обеспечивать средствами ремонт в учебных заведениях на местные власти. При желании родители могут помочь школе с ремонтом, но сдавать средства на эти цели не обязательно.

Рабочие тетради или учебники: только для дополнительных занятий

Учебно-методические материалы по предметам, входящим в общеобразовательную программу, школа обязана предоставить бесплатно. Однако на кружки, как платные, так и бесплатные, действие закона не распространяется.

Охрана: категорически нельзя, если школа никак не участвует

Безопасность учащихся по закону должна обеспечиваться бюджетом школы. Установка турникетов, оплата труда охранника или охранного агентства — все эти сборы незаконны. Как и в случае с ремонтом, родители могут помочь школе только добровольно — например, доплатить и заказать более современное оборудование.

Нужды класса: только добровольно

В зависимости от собственных нужд класса в нем могут собирать деньги на канцелярию для малообеспеченных детей, на новые шторы или на кулер с водой. Такие сборы тоже носят добровольный характер.

На что можно сдавать деньги?

На форму, питание, культурные мероприятия и дополнительные занятия, которые относятся к категории платных образовательных услуг. Кроме того, на семейный бюджет обычно ложится нагрузка по покупке расходников — тетрадей и письменных принадлежностей.

Что делать, если вы сомневаетесь в законности сборов?

Можно обратиться в департамент Рособрнадзора по региону или Министерство образования, а также прокуратуру или полицию. В ведомстве пояснят, законно ли собирать средства на те или иные цели, и разберутся в ситуации в случае нарушения закона.

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