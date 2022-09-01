Трое жителей Томской области перевели мошенникам почти 5 миллионов рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томской области 31 августа три человека обратились в полицию, все они стали жертвами мошенников, они перевели на «безопасные» счета более 4,8 миллиона рублей, сообщает пресс-служба областного УМВД.

Отмечается, что 59-летняя северчанка на протяжении пяти дней переводила 350 тысяч рублей, 80-летняя жительница Томского района на протяжении месяца отправляла 2,6 миллиона рублей, а 51-летняя томичка шесть дней переводила 1,8 миллиона рублей.

Мошенники в этих случаях действовали по одной схеме — звонили своим жертвам на мобильные телефоны и говорили, что на их имя пытаются оформить кредиты. Жители Томской области пугались и следовали предоставленным инструкциям — оформляли кредиты и перечисляли деньги на «безопасные счета»,

Полиция возбудила уголовные дела по каждому случаю.