Томские инспекторы ДПС эвакуировали 11 мотоциклов

Фото: телеграм-канал «ГИБДД Томск»

В Томске и в Томском районе прошло профилактическое мероприятие, направленное на профилактику нарушений правил дорожного движения водителями мототранспорта, сообщает телеграм-канал «ГИБДД Томск».

Во время мероприятия госавтоинспекторы пресекли 12 нарушении ПДД водителями мототранспорта, 11 транспортных средств эвакуировали на спецстоянку.

Как отметили в региональном ГИБДД, основные нарушения среди мотоциклистов — вождение без прав. Таких нарушений было выявлено девять. Двоих водителей задержали с признаками алкогольного опьянения.

С нарушителями инспекторы провели профилактические беседы и недопустимости игнорирования правил дорожного движения и вручили памятки.