Упавшее дерево на улице Ванцетти в Томске убрали с тротуара. Фото: пресс-служба мэрии

Ранее мы сообщили, что в социальных сетях Томска 1 сентября стали распространять фотографии дерева на пересечении улиц Розы Люксембург и Ванцетти, блокирующего проход по тротуару рядом с детским садом №57.

«КП-Томск» обратилась за комментарием в пресс-службу администрации Томска.

«По информации департамента дорожной деятельности, упавшее дерево убрано», — ответили в пресс-службе на вопрос, подкрепив сообщение новым снимком с места происшествия.

Кроме того, сегодня местные жители пожаловались на состояние дорог на улицах Тургенева и Д. Бедного, где из-за неровностей скапливаются лужи.