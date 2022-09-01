ЕР отчиталась о 1000 открывающихся к 1 сентября школах по программе капремонта

В Томской области на фоне построенных современных школ ветхие и аварийные здания выглядят контрастом. Программа капремонта особенно важна для сельских территорий региона. Фото: «Единая Россия».

Как сообщает сайт партии «Единая Россия», 1 сентября 1000 школ, отремонтированных по программе капитального ремонта, разработать которую «Единой России» поручил Президент, открыли для детей двери. По информации Ольги Казаковой, координатора направления народной программы «Единой России» «Современное образование и передовая наука», председателя комитета Госдумы по просвещению, в 2022 году в ней участвует 75 регионов.

Уточняется, что создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет Президент Владимир Путин поручил на Съезде «Единой России». Ее реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более чем 7,3 тысячи школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ контролируют общественные штабы в регионах. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год предусмотрено 66,5 млрд рублей.

- Всего по федеральной программе капремонта в текущем году будет отремонтировано 1661 здание. Мы начали ее реализацию несколько месяцев назад, и вот первый результат. Открывшиеся школы – не просто обновленные крыши, окна и фасады, но и спортивные секции, театральные кружки, комнаты для внеклассной работы. А главное, это современные пространства, соответствующие духу времени, запросам молодежи, - добавила Ольга Казакова.

В следующем году капремонт по программе «Единой России» и Минпросвещения пройдет в 3 000 школ, 64% из них расположены на селе и в малых городах.

По словам председателя комитета по труду и соцполитике Законодательной Думы Томской области Олега Правдина, аварийное и ветхое состояние школ, построенных еще в советское время — колоссальная проблема для региона. Программа капремонта школ особенно важна на сельских территориях, чтобы не допускать разрыва качества жизни между ними и областным центром.

«По плану в Томской области в 2022-2023 годах предусмотрен ремонт 24-х зданий. На 23 объекта уже выделено более 2,2 млрд руб. из федерального бюджета. Еще на один дополнительно объект средства поступят в конце года. Предусмотрено региональное софинансирование капремонта в 2022 году 512 млн рублей, в 2023 году – 650 млн рублей. Но школ, нуждающихся в капремонте, намного больше – 113. Сейчас предварительно распределяются объекты, чтобы направить заявку на участие в отборе на предоставление федеральной субсидий на 2024-2025 годы.

На встрече с Владимиром Путиным врио губернатора Мазур поднял вопрос большого количества учащихся во вторую смену: 41% ребятишек по городу, которые учатся во вторую смену, и около 35% - по области. Врио озвучил и решение: для того, чтобы выйти на первую смену, необходимо построить 16 школ в ближайшее время. Глава государства поддержал инициативу врио и пообещал региону федеральную поддержку», – сказал Олег Правдин.