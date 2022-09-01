Томичам поставят отечественную вакцину от гриппа

В регион доставлено почти 200 тысяч доз двух вакцин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Томской области с 1 сентября можно бесплатно привиться от гриппа отечественными вакцинами «Совигрипп» и «Ультрикс квадри», сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Врачи рекомендуют прививаться в первую очередь тем категориям населения, которые входят в группу риска. К ним относятся дети от 6 месяцев, студенты, беременные женщины, призывники, педагоги, медработники, сотрудники правоохранительных органов, коммунальной сферы, а также люди с хроническими заболеваниями в возрасте старше 60 лет.

Для проведения кампании в регион доставлено около 200 тысяч доз двух вакцин. Более 146 тысяч из них — это трехвалентная взрослая вакцина «Совигрипп», еще 50 тысяч — четырехвалентная вакцина «Ультрикс квадри» для беременных женщин и детей.

Валентностью вакцины называется ее способность противостоять нескольким штаммам заболевания. Чем выше валентность, тем более широкую защиту от вирусов гриппа предлагает вакцина.

В облздраве напомнили, что взрослым разрешена одновременная иммунизация против гриппа и COVID-19. Вводить вакцину от гриппа детям разрешается одновременно со всеми вакцинами нацкалендаря профилактических прививок, за исключением вакцин от туберкулеза и коронавируса.

Вакцинацию можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также в следующих мобильных пунктах:

ТЦ «Изумрудный город» — с 11 до 19 часов в будни, с 10 до 17 часов в субботу и с 10 до 14 в воскресенье;

ТЦ «Лето» — со вторника по пятницу с 11 до 19 часов, в выходные — с 11 до 17 часов;

В Кировском МФЦ «Мои документы» на проспекте Фрунзе, 103д — с 9 до 14 часов в любые дни, кроме воскресенья;

В Медсанчасти №2 по улице Бела Куна, 3 — с 8 до 19:30 по будням и с 9 до 14 часов по выходным.