«По следам Петра Макушина»: томичи нашли шестую арт-заплатку «Борода Макушина». Фото: Алена Мищенко "АиФ-Томск".

В среду, 31 августа, в рамках совместного проекта АО «Томскэнергосбыт», «СибФМ Групп Томск» и «Первого музея славянской мифологии» «По следам Петра Макушина» томичи не испугались грозящего дождя и познакомились с шестой арт-заплаткой «Борода Макушина». Она расположилась возле Томской областной клинической больницы на улице Розы Люксембург, 9.

«По следам Петра Макушина»: томичи нашли шестую арт-заплатку «Борода Макушина». Фото: Алена Мищенко "АиФ-Томск".

Эскиз арт-заплатки «Борода Макушина» был разработан студенткой 1 курса ИИК ТГУ Мариной Кокориной, а выполнила заплатку воспитанница «Детской художественной школы №1» Варвара Эливанова. Петр Макушин изображен на заплатке, как волшебник с бородой, потому как при жизни этот волшебник учил своих земляков и давал им знания.

На улице Розы Люксембург, недалеко от места где сейчас находится арт- заплатка, в 1876 году была открыта типография Макушина и Михайлова. Как сказали бы сейчас, она была инновационной, оснащена самым современным оборудованием и выпускала разнообразную литературу – художественную, краеведческую, религиозную, а также путеводители и почтовые открытки. Энергия, которую Петр Макушин вкладывал в ее развитие, в 1887 году принесла ему золотую медаль, которую томская типография, как самая лучшая среди других, получила в Екатеринбурге на слете всех типографий.

«По следам Петра Макушина»: томичи нашли шестую арт-заплатку «Борода Макушина». Фото: Алена Мищенко "АиФ-Томск".

На этой встрече сотрудник «Музея славянской мифологии» вновь был не с пустыми руками. Томичи смогли увидеть, и даже прикоснуться к маленькой книге из типографии Петра Макушина «Единое на Потребу». Книга выпущена в 1897 году как беседа к простому народу с правилами о том, как должно кормить и воспитывать детей.

Приятной новостью мероприятия стало появление у проекта нового спонсора и друга, благодаря которому теперь пять победителей еженедельно будут получать ценные подарки.

Компания «Чистая Польза», которая позиционирует себя как бренд экологичной бытовой химии и косметики вручила сертификат томичке Анне. Также среди награжденных за скорость и использование личного кабинета «Томскэнергосбыта» оказались Владимир, Наталья, Елизавета и Егор. И конечно же, подарок от «Первого музея славянской мифологии» в виде пригласительного в музей на 2 персоны получила молодая пара.

«По следам Петра Макушина»: томичи нашли шестую арт-заплатку «Борода Макушина». Фото: Алена Мищенко "АиФ-Томск".

Все участники проекта используют для оплаты счетов личный кабинет клиента АО «Томскэнергосбыт» или мобильное приложение «Мой Томскэнергосбыт». На встрече им предложили сделать еще один шаг не только в поиске заплаток с историей Петра Макушина, но и по пути сторонников экологии и перейти на электронные счета, чтобы не тратить природные ресурсы.

Поиски следующей арт-заплатки и вручение призов состоятся 7 сентября. Следите за новостями, ищите подсказки и получайте призы.