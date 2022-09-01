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Общество1 сентября 2022 5:24

В Томске жители улиц Тургенева и Д.Бедного вынуждены ходить через большие лужи грязи

Администрация города взяла дело под контроль, но ситуация не улучшилась
Ксения Высотина
В Томске местные жители двух улиц вынуждены возвращаться домой через большие лужи грязи. Фото: предоставлено автором

В Томске местные жители двух улиц вынуждены возвращаться домой через большие лужи грязи. Фото: предоставлено автором

В Томске местные жители двух улиц вынуждены возвращаться домой через большие лужи грязи. Томичка пожаловалась на состояние дороги в комментариях к посту врио губернатора Томской области Владимира Мазура.

"Пожалуйста, посетите и пройдитесь по ул.Тургнева и ул.Д.Бедного, дети к школе пробираются по лужам и по грязи, приходится идти по проезжей части, это опасно", - пишет девушка.

Жительница города также отметила, что на ее жалобу уже отвечала мэрия, однако изменений не произошло.

Тогда администрация города писала томичке, что мэрией ведется работа по решению вопроса в части устройства недостающих тротуаров по ул. Тургнева и ул.Д.Бедного.