Реальные доходы томичей сократились в 2022 году на 2,5%

Томскстат опубликовал данные о реальных доходах томичей за январь-июнь 2022 года Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

За первые шесть месяцев 2022 года реальный денежный доход томичей на душу населения составил 32 957 рублей, сообщил 31 августа Томскстат. С учетом индекса цен реальные доходы горожан сократились на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

По ранее опубликованной информации, номинальная начисленная заработная плата за первое полугодие 2022 года составила 54 494,8 рубля — на 4 431,1 рубля больше, чем в январе — июне 2021 года: рост составил 7,8%. Однако с учетом потребительских цен средняя зарплата томича в январе-июне 2022 года составила только 94% от зарплаты в 2021 году.

В июне 2022 года номинальная заработная плата в Томской области превысила 60 тысяч рублей.