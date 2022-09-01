Рядом с детским садом №57 в Томске уже месяц не убирают с тротуара упавшее дерево

Рядом с детским садом в Томске уже месяц не убирают с тротуара упавшее дерево. Фото: Telegram-канал «Регион-70 Томск»

В городских пабликах сообщают, что на пересечении улиц Розы Люксембург и Ванцетти на тротуаре лежит упавшее дерево. Фотографии с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Регион-70 Томск».

По словам местных жителей, ствол свалило ураганом в начале августа. Рядом с местом происшествия находятся трамвайная остановка Ванцетти и детский сад №57. Его воспитанники и их родители вынуждены обходить дерево по проезжей части.

Как сообщили "КП-Томск" в пресс-службе городской администрации, заявка по поводу ликвидации сваленного дерева уже направлена в департамент дорожной деятельности.

Напомним, что в первой половине августа в Томске действительно шли сильные дожди и грозы.