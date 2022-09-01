Продавщица бара в Кировском районе Томска повторно продала подростку банку пива

Продавщица бара в Кировском районе повторно продала подростку банку пива Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудница одного из баров Томска обвиняется в повторной продаже алкоголя подростку, сообщает пресс-служба прокуратуры Томской области.

Обвинительный акт в отношении 31-летней томички утвержден прокуратурой Кировского района города. По предварительному следствию, в декабре 2021 года женщина продала банку пива 16-летнему покупателю, не попросив его показать удостоверение личности. Следствие уточняет, что у женщины были основания провести процедуру проверки, так как по внешнему виду покупателя было очевидно, что он еще не достиг 18 лет.

Ранее жительница уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

Уголовное дело по существу рассмотрит мировой судья Кировского судебного района Томска.

Ранее суд назначил жительнице Каргасокского района за продажу алкоголя несовершеннолетнему штраф в 50 тысяч рублей.