Северчане назвали опасной новую детскую площадку на улице Калинина

Опасная детская площадка в Северске. Фото: vseverske.info.

Жители Северска жалуются на новую детскую площадку на улице Калинина, 103, они считают, что она опасна для детей, сообщается в группе vseverske.info в социальной сети «ВКонтакте».

Опасная детская площадка в Северске. Фото: vseverske.info.

«По адресу Калинина, 103 наконец-то сделали долгожданную площадку для детей. Конечно, все бы нечего, но сделана некачественно. Качели для деток маленьких, где должно быть все закрыто, чтобы малыш не упал, какая-то странная перегородка, и видно, что не доделали», — возмущается автор поста.

Опасная детская площадка в Северске. Фото: vseverske.info.

Также отмечается, что песок накидан буграми, есть место для скамейки, но самого сооружения нет. Северчане отмечают, что обращались в ЖЭУ 8, но там сообщили, что не имеют отношения к этой площадке и необходимо обращаться в городскую администрацию.