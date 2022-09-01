В городе Асино Томской области молния попала в подстанцию

Из-за удара молнии и пожара на подстанции часть домов осталась без света Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В городе Асино Томской области 31 августа произошел пожар на подстанции, докладывает ГУ МЧС России региона в оперативной сводке. Предварительной причиной пожара указывают попадание молнии — в среду на юге области шли дожди с грозами.

Сообщение о пожаре на подстанции поступило в дежурную часть в 18:49. Спустя шесть минут подразделение пожарных прибыло на место происшествия. К 19:00 очаг возгорания удалось ликвидировать. В тушении принимали участие 13 человек, задействованы две единицы техники. Пострадавших нет.

Дежурно-диспетчерская служба Асиновского района сообщила «КП-Томск», что после возгорания часть домов осталась без света, и энергетики задействовали две резервные подстанции. В течение 15 минут электроснабжение близлежащих районов было восстановлено.

Днем ранее в Томском районе в результате пожара на подстанции обрушилась крыша.