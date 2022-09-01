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Общество1 сентября 2022 1:56

В Томской области на 45 тысячах гектаров земли отменили карантинный режим по шелкопряду

Зону упразднили на территории Верхнекетского лесничества
Екатерина Горникова
Фото: Татьяна Картавых/Сиб.фм.

Фото: Татьяна Картавых/Сиб.фм.

В Томской области на территории Верхнекетского лесничества в урочище Лисицинское на площади более 45 гектаров упразднили карантинную фитосанитарную зону по сибирскому шелкопряду, сообщается на сайте регионального Россельхознадзора.

Отмечается, что карантинная зона была установлена в сентябре 2009 года по результатам карантинных фитосанитарных обследований. Ежегодно территория контролировалась специалистами.

Было выявлено, что на протяжении трех лет подряд на этой территории шелкопряд замечен не было, в связи с этим было принято решение об упразднении зоны.