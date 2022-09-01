Более 24 тысяч семей в Томской области получают выплаты на школьников. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Томской области более 24 тысяч родителей, чьи дети являются школьниками, получают выплаты на детей от 8 до 17 лет, сообщает пресс-служба регионального ПФР,

Отмечается, что выплата назначается в том числе и полным семьям. Размер пособия в регионе, в зависимости от дохода семьи, составляет от 7282,50 рублей до 16017 рублей включительно.

Заявления на получение выплаты рассматриваются до десяти рабочих дней. В случае отказа семья получит соответствующее уведомление в течение одного рабочего дня после вынесения решения. При назначении выплаты деньги поступят на счет не позднее пяти рабочих дней после дня назначения. Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в МФЦ и в клиентских службах ПФР.