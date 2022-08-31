Россельхознадзор Томской области обнаружил вредителя в лесах региона

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Наличие полиграфа уссурийского (Polygraphus proximus) на территории двух лесничеств подтвердили результаты лабораторных исследований Томского филиала Всероссийского центра растений, — сообщает Россельхознадзор Томской области.

Жук-вредитель был обнаружен на территории Корниловского и Межениновского лесничеств в Томской области. В соответствии с Федеральным законом «О карантине растений» региональное управление Россельхознадора установило карантинные фитосанитарные зоны и карантинный режим этих зон по полиграфу уссурийскому на территории общей площадью более 12,5 га. В установленных зонах пройдут мероприятия по уничтожению вредителя.

Полиграф уссурийский — жук-короед размером до 2,5 – 3,3 мм, из-за которого страдают пихты и ели. Жучки и личинки прогрызают ходы под корой ослабленных или усыхающих деревьев. Вместе с вредителем распространяется и фитопатогенный гриб, который дополнительно ослабляет дерево. В результате повреждения в стволовой части возникают многочисленные смоляные натеки, а окраска хвои изменяется на красный цвет.