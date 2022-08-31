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Происшествия31 августа 2022 14:36

Продавщица в Томской области получила штраф за продажу пива несовершеннолетнему

Теперь жительница Каргасокского района обязана выплатить 50 тысяч рублей
Софья Сибрикова
Продавщица обязана выплатить 50 тысяч рублей

Продавщица обязана выплатить 50 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Каргасокским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летней жительницы районного центра за преступление по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно), — говорится на сайте прокуратуры Томской области.

В феврале этого года владелица продуктового магазина продала две бутылки пива подростку, внешний вид которого заставлял усомниться в его совершеннолетии. За полгода до этого, в июле 2021, женщина также осуждалась за продажу алкоголя лицам до 18 лет. Тогда владелица магазина понесла административную ответственность.

После изучения представленных государственным обвинителем доказательств суд назначил виновной штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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