Продавщица в Томской области получила штраф за продажу пива несовершеннолетнему

Продавщица обязана выплатить 50 тысяч рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Каргасокским районным судом вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летней жительницы районного центра за преступление по статье 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно), — говорится на сайте прокуратуры Томской области.

В феврале этого года владелица продуктового магазина продала две бутылки пива подростку, внешний вид которого заставлял усомниться в его совершеннолетии. За полгода до этого, в июле 2021, женщина также осуждалась за продажу алкоголя лицам до 18 лет. Тогда владелица магазина понесла административную ответственность.

После изучения представленных государственным обвинителем доказательств суд назначил виновной штраф в размере 50 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.

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