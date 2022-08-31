Томские власти начали поиск подрядчика для ремонта улицы Льва Толстого

Рабочие заасфальтируют улицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

По информации департамента дорожной деятельности и благоустройства начался аукцион по проведению работ на ул. Льва Толстого, — сообщает администрация Томска.

С подрядной организацией заключают контракт на 12 миллионов рублей. Подрядчик, в свою очередь, обязуется уложить асфальт по всей ширине дорожного полотна. Общая площадь ремонтируемого участка более 5800 кв. м. Срок окончания подачи заявок для участия в аукционе — 7 сентября.

На состояние улицы давно поступали жалобы от местных жителей. Последний раз томичи собрали около 1000 подписей, которые 30 августа были предоставлены общественником Денисом Малых на личном приеме у врио губернатора. Владимир Мазур принял решение о выделении денег на ремонт улицы в Академическом округе.