Лесная охрана Томской области выявила семь фактов незаконной рубки лесов

Фото: группа ВКонтакте "Департамент лесного хозяйства Томской области"

За прошедшую неделю инспекторы лесной охраны выявили семь фактов незаконной рубки, — сообщает Департамент лесного хозяйства Томской области. Дровосеки-любители орудовали на территории Зырянского, Кожевниковского и Корниловского лесничеств. В двух случаях нарушителей удалось задержать на месте преступления.

В общей сложности незаконно вырубили 210 кубических метров леса, при этом ущерб составил 1,4 миллиона рублей.

Материалы о незаконной лесозаготовке переданы в полицию. По фактам правонарушения, будет возбуждено уголовное дело и проведено расследование.

Незаконная рубка лесных насаждений может наказываться штрафом или исправительными работами максимальным сроком до 5 лет.