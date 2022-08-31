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Общество31 августа 2022 13:13

Врио губернатора Томской области предложил изменить систему перераспределения региональных средств

Владимир Мазур на совете федерации выступил с предложением изменить методику Минфина
Софья Сибрикова
Томская область ежегодно направляет в федеральный бюджет больше, чем другие сибирские регионы

Томская область ежегодно направляет в федеральный бюджет больше, чем другие сибирские регионы

Фото: Ксения Высотина

Томская область отдает в федеральный бюджет 76% от общей суммы собранных налогов — больше, чем другие регионы Сибири. При этом в бюджете области остается недостаточное количество средств для покрытия основных расходов. Чтобы обеспечивать текущие потребности, приходится регулярно залезать в долги.

«Мы являемся образовательным форпостом России в её азиатской части. Строим не имеющий аналогов в мире комплекс атомной энергетики, добываем нефть и газ. У нас работает один из пяти крупнейших в стране свиноводческих холдингов. Как в песне - «вроде не бездельники, и могли бы жить». Но получается не очень»,— заявил в своем телеграм-канале Владимир Мазур.

По словам врио губернатора, о проблеме знают в правительстве. Причина такого распределения средств из регионов в Москву кроется в методике Минфина, которая не учитывает специфику Томской области.

На заседании Совета Федерации Владимир Мазур попросил Министерство финансов и верхнюю палату парламента поддержать предложения администрации Томской области по изменению методики перераспределения заработанных региональных средств.

Также на заседании Совета Федерации глава региона предложил повысить бюджетную устойчивость региона.