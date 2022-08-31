В Томске найдено тело 71-летней пенсионерки

Фото: телеграм-канал Прокуратура Томской области

Сегодня, 31 августа, стало известно о найденном теле жительницы Томска с множественными ножевыми ранениями — об этом сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Томской области. Пострадавшая жила в доме на улице Смирнова, на момент смерти ей был 71 год. Для координации работы правоохранителей на место выехал исполняющий обязанности прокурора Томска Евгений Репях.

На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту совершенного преступления. Заниматься установлением обстоятельств инцидента будет городская прокуратура.

Ранее в Томске был задержан неизвестный, напавший с кирпичом на магазин — 36-летний томич признался в содеянном, теперь его ждет заключение под стражу. Также в Томске судят двух местных жителей за продажу ворованных автомобилей.