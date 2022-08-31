Несколько улиц Томска 1 сентября останутся без света

Фото: Алексей ФОКИН

В Томске в четверг, 1 сентября, 11 улиц останутся без электричества. "Горсети" будут проводить плановые работы, сообщается на их сайте.

Уточняется, что свет отключат с 9.00 до 16.30 по адресам:

пер. Светлый 46,46/1,46/5,47,уч.48;

пр-кт Мира 35,52/5,52/11,56/1,56/2 стр.1,56/3 стр.1,56/5,56/8,56/10,58,60/3.

С 9.00 до 17.00:

ул. Венгерская 1-В,1-а,2-14,3-а,6 стр. 2,7,7/2,7/4,9-а,13,13/1,уч.3,уч.9;

ул. Кутузова 1-а,2-4,2-а,2-б,2-ж,2/1,2/2,2/4,4-а,8,8-г,9,11,11-в;

пер. Пугачева Емельяна 7-9;

пер. Черемошенский 3-5,4,4/1,6-а,8-а,9-21,10,10-а;

пер. Черемошинский 3-21,4,4/1,6-а,8-а,10;

ул. 5-й Армии 28;

ул. Ижевская 4-20,6-а,6-б;

ул. Невская 10-14;

ул. Новороссийская 5.