Врио губернатора Томской области выступил с предложением повысить бюджетную устойчивость региона

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур выступил с предложением повысить бюджетную устойчивость региона. Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Врио губернатора Томской области Владимир Мазур выступил с предложением повысить бюджетную устойчивость региона. Вопрос поднимался на заседании комитета Совета Федерации России по бюджету и финансовым рынкам, сообщает пресс-служба областной администрации.

Уточняется, что в повестке заседания, которое в режиме видеоконференции провел председатель комитета Анатолий Артамонов, был один вопрос – «О повышении финансовой самодостаточности субъектов РФ на примере Томской области».

«В Томской области, которая размером с Великобританию, но с суровым климатом и самыми большими в мире болотами, живет всего 1 миллион человек – меньше полутора процентов населения страны. Но при этом наш Томск всегда был особым в России. Именно Томск был центром крупнейшей в Российской империи губернии. Именно в Томске император создал первый университет за Уралом. Томская наука и высшее образование имеют историю длиной почти в полтора века. Томские университеты и институты Российской академии наук и вчера, и сегодня – это научно-образовательный форпост государства в его азиатской части», – сказал Владимир Мазур на заседании.

Глава региона также отметил, что именно Томск сегодня официально признан студенческой столицей России. При этом область исторически ориентирована на абитуриентов из азиатских государств и использует новые возможности в этом направлении. Помимо этого, он добавил, что Томской области приходится брать кредиты, обеспечивая текущие бюджетные расходы. Из-за чего долговая нагрузка Томской области является одной из самых высоких среди российских регионов.

Председатель комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов выслушал позицию Минфина РФ и призвал провести анализ проблем Томской области, принять оперативные меры для повышения бюджетной устойчивости бюджета и предложить системные решения.