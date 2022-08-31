За один день более 10 томичей оставили обращения на тему "Супервостока" в Томске

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спустя сутки после открытых предложений по градостроительной политики более 10 томичей оставили свои обращения. Идеи по поводу развития города принимаются до 9 сентября.

Напомним, что в Томске местные жители вновь смогут обсудить строительство мкр. "Супервосток" с администрацией города. 29 августа стартовали публичные обсуждения застройки города на портале "Активный житель".

На данный момент участие в обсуждении приняло более 10 человек.

Обсуждения разделяться на два этапа, первый - заочный, до 9 сентября, второй - очный, дата пока неизвестна. На первом этапа томичи смогут отправить свои предложения через портал "Активный житель". Позже горожане встретятся очно.