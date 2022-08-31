Экс-губернатор Томской области Виктор Кресс вспомнил визит Горбачева в Томск. Фото: личный архив Виктора Кресса

Экс-губернатор Томской области Виктор Кресс в своем Telegram-канале выразил соболезнования родным и близким последнего генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Политик скончался 30 августа в Москве на 92-м году жизни после продолжительной болезни.

В феврале 2000 года Михаил Горбачев встречался с Крессом во время визита в Томск, посетил томские вузы и ряд значимых мест города.

«Лично я с ним познакомился уже в другую эпоху, когда он приезжал в Томскую область в качестве российского политика, — поделился Кресс. —. Он был довольно обаятельным человеком, но все таким же словоохотливым.

Горбачев — это история. Он останется в ней навсегда. Соболезную родным и близким Михаила Сергеевича».

О Михаиле Горбачеве высказалась и депутат «Партии роста» Елена Ульянова, вспомнив некоторые обстоятельства того визита.

«Осенью 1999 года у него умерла жена, Раиса Максимовна. В Томске он попросил спеть на сцене ее любимую песню. Вчера его душа наконец-то улетела в далекое небо к той, которую он любил всю жизнь. Надеюсь, им там хорошо вместе. А остальное – неважно», — написала Ульянова.