В Северске догхантеры отравили седьмую собаку

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Томской области в Северске еще одна собака скончалась из-за отравления. В этот раз с отравой столкнулись хозяева лабрадора, сообщили журналисту "КП-Томск" в ветеринарной клинике.

Напомним, что в Северске врачи ветеринарных клиник обратили свое внимание на то, что в город участились случаи отравления собак. Вот уже как несколько дней к ним поступают домашние животные с серьезным отравлением.

От рук догхантеров уже скончались семь домашних собак. Симптомы по-прежнему те же, после прогулки у пса начинается обильная рвота черного цвета.

Ранее сообщалось, что хозяева животных, которых отравили, заказали экспертизу. С результатами анализов они направятся в прокуратуру.

Очевидцы также сообщили, что полиция города Северск уже провела обход по территории, где предположительно могли раскидать отраву. Однако ничего подозрительного не обнаружили.

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