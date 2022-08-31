Двое «черных лесорубов» из Томской области срубили 44 сосны и украли лодку Фото: Виктор Гусейнов

Двоим жителям Молчановского района Томской области предъявлено обвинение в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Согласно информации, полученной предварительным следствием, в августе 2021 года два односельчанина незаконно спилили при помощи принадлежащей одному из них бензопилы 44 сосны в Суйгинском участковом лесничестве. Древесина впоследствии вывозилась на тракторе. Ущерб от действий мужчин составил 595 тысяч рублей.

Кроме того, спустя несколько дней после незаконной рубки обвиняемые похитили у жителя села Молчаново моторную лодку «Казанка-М» с лодочным прицепом.

Прокуратура Молчановского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, его рассмотрит Молчановский районный суд. Кроме того, прокурор района предъявил обвиняемым гражданский иск с целью возмещения ущерба.

Жителя Томска задержали с незаконным лесом