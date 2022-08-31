В томских пабликах появилось жуткое видео с раздавленным на трассе медведем. Фото: Андрей АБРАМОВ

В телеграм-канале «Регион-70» появилось жуткое видео, на кадрах которого на трассе лежит медведь с вывернутыми внутренностями.

«Дорога Оленье - Пионерный. По всей видимости, сбила его крупная техника. Судя по следам протащило метров 100. И за ночь успели обглодать дикие лесные звери», — сообщается в подписи к кадрам.

Как рассказал «КП-Томск» зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Истомин, официальной информации по этому поводу в департамент не поступало.

«В этом году появляется много фейков — то про волков, то про медведей. Ничего по этому поводу сказать не могу», — рассказал охотовед.

Напомним, жители Тегульдетского района заметили следы медведей в деревне Красная горка.