В томских пабликах появилось жуткое видео с раздавленным на трассе медведем.
Фото: Андрей АБРАМОВ
В телеграм-канале «Регион-70» появилось жуткое видео, на кадрах которого на трассе лежит медведь с вывернутыми внутренностями.
«Дорога Оленье - Пионерный. По всей видимости, сбила его крупная техника. Судя по следам протащило метров 100. И за ночь успели обглодать дикие лесные звери», — сообщается в подписи к кадрам.
Как рассказал «КП-Томск» зампредседателя комитета охраны животного мира, регулирования и использования охотничьих ресурсов облдепартамента охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий Истомин, официальной информации по этому поводу в департамент не поступало.
«В этом году появляется много фейков — то про волков, то про медведей. Ничего по этому поводу сказать не могу», — рассказал охотовед.
Напомним, жители Тегульдетского района заметили следы медведей в деревне Красная горка.