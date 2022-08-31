В Советском районе Томска опрокинули мусорные контейнеры. Фото: «Регион-70 Томск»

Утром 31 августа в томских соцсетях поделились фотографией опрокинутых мусорных контейнеров. Фотография, снятая на улице Овражная, 19 в Советском районе города, появилась в Telegram-канале «Регион-70 Томск».

«Автор этого действия нам неизвестен», — такой комментарий представитель регионального оператора по обращению с ТКО. Судя по опубликованному рядом видео, контейнеры перевернули сами мусорщики: пользователи соцсетей пояснили, что так делают в случае возникновения неисправности и необходимости замены.

Ранее сообщалось, что в трех районах Томской области региональным оператором по вывозу мусора стала компания из Омска.