Главврач Чаинской районной больницы в Томской области признал вину в присвоении бюджетных средств

Главный врач Чаинской районной больницы признал вину в присвоении бюджетных средств с использованием служебного положения и добровольно возместил ущерб, сообщает пресс-служба регионального СК. Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения.

По версии следствия, в 2019-2022 годах обвиняемый, находясь в должности главврача, похитил около 1 млн рублей при содействии со стороны своего подчиненного. Сотруднику выписывались необоснованно высокие премии, а затем по указанию он передавал часть этих средств обвиняемому.

Материалы дела вместе с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения. Ч. 3 ст. 160 УК РФ предусматривает ряд возможных наказаний в зависимости от тяжести преступления, включая штраф, запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет и лишение свободы на срок до шести лет.