В Томске задержали напавшего на продавца магазина разбойника с кирпичом

Фото: Владислав Пирогов/Сиб.фм.

Томские полицейские задержали налетчика, напавшего с кирпичом на продавца магазина, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, в отделение полиции Октябрьского района Томска поступило заявление от представителя магазина о том, что неизвестный мужчина при помощи кирпича пытался похитить деньги из кассы.

Оперативники задержали подозреваемого, им оказался 36-летний томич, он признался в содеянном.

По предварительным данным, мужчина пришел в магазин, постоял у прилавка и ушел. Через некоторое время томич вернулся, но уже с кирпичом, который нашел на улице. Он перелез через прилавок и потребовал у продавца передать ему деньги, женщина отказалась. Тогда мужчина попытался разбить кассовый ящик, но не смог и скрылся из магазина.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», решается вопрос о заключении томича под стражу.