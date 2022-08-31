Томич перевел 1,5 миллиона рублей мошенникам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В дежурную часть полиции Кировского района обратился 38-летний томич, он сообщили о хищении денег с его банковской карты, сообщает пресс-служба областного УМВД.

По предварительным данным, мужчине позвонил неизвестный и рассказал, что его деньгами, которые находятся на банковском счету томича, пытаются завладеть мошенники. Звонивший убедил мужчину, что для сохранности денег необходимо их перевести на «страховые ячейки». Томич поверил и перевел на указанные счета около полутора миллиона рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».