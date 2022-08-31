Умерший экс-президент СССР Михаил Горбачев мог быть прокурором Томска. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вечером 30 августа в Центральной клинической больнице Москвы скончался экс-президент СССР Михаил Горбачев, сообщает «АиФ-Томск».

Михаил Горбачев был первым и единственным президентом СССР, последним генеральным секретарем ЦК КПСС и председателем президиума Верховного Совета СССР.

«После тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Горбачев», — сообщили в Центральной клинической больнице Москвы.

Михаил Горбачев мог быть томским прокурором, но в 1955 году отказался от распределения в Томск, сообщает ТАСС.

По информации СМИ, он отказался и от ряда других вариантов — ему предлагали работать в прокуратурах Томска, Благовещенска, Таджикистана.

В 2000 году Горбачев стал главой Российской объединенной социал-демократической партии. В феврале этого же года Горбачев приезжал в Томск, провел совещание с местными социал-демократами, встретился с губернатором Виктором Крессом и мэром Александром Макаровым, пообщался с томичами и журналистами. Посетил значимые места — мастерскую Леонтия Усова, Белую мечеть, Воскресенскую гору.