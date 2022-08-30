Новосибирец выловил 12-килограммовую щуку в Томской области Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

По словам жителя Новосибирска Максима Тоболина, он ездит на рыбалку регулярно, но такой трофей вылавливает впервые за все время своего промысла.

В этот раз ловить рыбу новосибирец поехал на пару дней с друзьями, ловили с лодки. «Когда клюнул трофей, вытянул его буквально за пять минут. Конечно, поймать такой трофей мечтал всегда, но даже не ожидал, что придет настолько крупный улов», — говорит Максим Тоболин. Находку новосибирец забрал себе.

Также в этот день мужчине попались еще несколько щук весом по два и три килограмма. Через две недели Максим вновь собирается поехать на рыбалку.

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