В Томской области ищут пенсионера в коричневой куртке с меховым воротником

Фото: отряд "ЛизаАлерт" Томской области

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Томской области обращается к жителям Тогура и Колпашево с просьбой помочь в поисках Петрова Василия 1943 года рождения. Пенсионер вышел на прогулку 29 августа и до сих пор не вернулся. Одет он был в коричневую куртку с меховым воротником, серую кофту и спортивные штаны того же цвета, черные сапоги.

Отряд выдвинулся на поиски. «Сбор на поиск: 30.08.22 в 21.30 по адресу: с. Тогур, ул. Советская, 71, площадка у аптеки. Форма одежды: мокрый лес», — говорится в сообщении отряда.

Если вам что-то известно о местонахождении Василия, сообщите по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный, линия работает круглосуточно.

Ранее ПСО «ЛизаАлерт» рассказала томичам, что делать в случае исчезновения человека и как не допустить пропажу близких людей.