В «ТомскРТС» объяснили проведение раскопок в одних и тех же местах

В «ТомскРТС» объяснили, почему теплосети ремонтируют в одних и тех же местах Фото: Ксения Высотина

Ремонт теплосетей происходит каждый год в разных местах Томска. Часто эти места оказываются если не одной и той же точкой, то близко расположенными друг к другу.

Трубопроводы ежегодно проходят гидравлические испытания, в ходе которых выявляются дефекты. Если их немного, и трубопроводу не нужен капитальный ремонт или реконструкция, то труба заменяется не полностью, а конкретными участками, где были найдены дефекты.

«При последующих испытаниях трубопроводов новые дефекты могут быть выявлены буквально в нескольких метрах от замененного участка или на соседней трубе (в канале теплотрассы их две: прямая и обратная). Поэтому и складывается впечатление, что раскопки производятся в одних и тех же местах», — объясняет «ТомскРТС» в своем сообществе ВКонтакте.

Напомним, что из-за плановых работ «Горсетей» 31 августа десять улиц Томска временно останутся без электричества.