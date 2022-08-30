Томичи обратились к Владимиру Мазуру с просьбой отремонтировать улицу Льва Толстого

По просьбам томичей отремонтируют часть улицы Льва Толстого
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
О просьбе томичей глава региона написал на своей странице ВКонтакте. «Общественник Денис Малых пришнл ко мне на приём с 900 подписями жителей Академического округа. Люди попросили отремонтировать улицу Льва Толстого, которая сейчас как после бомбежки», — говорится в записи Владимира Мазура.
После приема врио губернатора дал поручения исполняющему обязанности мэра Михаилу Ратнеру. В первую очередь, ускорить ремонт коммунальных сооружений — не только в Академическом округе, но и по всему городу. Также по указанию Владимира Мазура будет заасфальтирована улица.
Определился сразу и срок завершения ремонтных работ на улице — 1 ноября. «Приеду и проверю сам», — дополнил сообщение глава региона.
Сегодня Владимир Мазур также представил идеологию обновленной программы развития Томской области.