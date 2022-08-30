ЛизаАлерт предупреждает томичей об опасности пропажи человека

«ЛизаАлерт» напоминает томичам что делать в случае пропажи человека Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

30 августа — международный день пропавших без вести. По данным МВД, за 2021 год в ведомство поступило 208 тысяч обращений о безвестном исчезновении людей по всей России, при этом 43 тысячи из них — на поиск детей. В поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» за тот же период поступило 324 заявки. Из них живыми найдено 255, погибшими — 32, а местоположение 80 неизвестно до сих пор.

«Пропажа человека — это всегда страх и растерянность близких. И мы хотим напомнить, что некоторые простые правила позволят увеличить шансы на быстрый и — главное — счастливый финал поиска», — говорится в телеграм-канале ПСО Томской области.

Во-первых, нужно своевременно обращаться в полицию: начинать поиски и обращаться в органы, если человек ушел давно и не выходит на связь. Не стоит ждать сутки, трое или больше — в некоторых ситуациях это может быть опасно. Также можно подать заявку в отряд «ЛизаАлерт» по круглосуточному телефону горячей линии: 8(800)700-54-52.

Во-вторых, сообщать самим и просить сообщать близких о том, куда идут и когда собираются вернуться.

В-третьих, нужно быть особенно внимательными с родственниками, которые имеют проблемы со здоровьем и памятью. В экстренной ситуации быстро сориентироваться и найти пропавшего могут помочь нашитые на одежду бирки с именем и контактами или записка в кармане с данными, а также оформленные на себя сим-карты и браслет с GPS-трекером. Главное, что стоит делать, чтобы уменьшить риск пропажи человека — не оставлять больных родственников надолго одних.

Обезопасить стоит и детей. Перед началом учебного года нужно обсудить с ними правила безопасности, оценить риски на маршруте до учебного заведения. Рекомендации поисковиков можно найти в Школе ЛизаАлерт.

Не оставайтесь равнодушными, если видите растерянного пожилого человека или потерявшегося ребёнка. Возможно, благодаря вашей помощи они смогут вернуться домой.

По информации ПСО «ЛизаАлерт» Томской области в этом году в регионе с начала 2022 года пропало более 100 человек.