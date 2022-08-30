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Общество30 августа 2022 11:55

В Томске будет ограничено движение большегрузов по Коммунальному мосту

По мосту в течение суток не сможет проехать транспорт тяжелее 5 тонн
Софья Сибрикова
В Томске будет ограничено движение большегрузов по Коммунальному мосту

В Томске будет ограничено движение большегрузов по Коммунальному мосту

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Движение транспортных средств массой более 5 тонн по Коммунальному мосту будет запрещено с 22:00 31 августа до 22:00 1 сентября, — предупреждает администрация Томска. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта моста: в данный момент дорожники будут бетонировать монолитную железобетонную плиту.

«Горожан просят заранее планировать маршруты движения, учитывая эту информацию», — говорится в сообществе городской администрации ВКонтакте.

Напомним, ремонт моста начался 25 апреля 2022 года. Завершить работы подрядчик планирует в середине декабря следующего года. Ранее «КП-Томск» писала о том, как из-за железобетонной плиты на Коммунальном мосту упал автокран.Также об ограничении движения большегрузов говорил инженер из Томска.