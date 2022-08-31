В Томске в последний день лета потеплеет до +26 градусов. Фото: Ксения Высотина

В последний день лета, 31 августа, в Томске синоптики обещают потепление до +26 градусов Цельсия, сообщается на сайте регионального гидрометцентра.

Согласно данным сайта, в Томске в среду ожидается местами небольшой дождь, ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с, дневная температура — +24…+26 градусов.

В Томской области местами прогнозируются кратковременные дожди, грозы, при грозах ливни, утром в отдельных районах туманы. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура +22…+27, местами +15…+20 градусов.