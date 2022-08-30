Томская облдума в десять раз увеличила выплаты ветеранам ВОВ ко Дню Победы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Размер единовременных выплат ветеранам ВОВ и труженикам тыла будет увеличен кратно с 2023 года, как стало известно во вторник, 30 августа, на 13-м собрании Законодательной думы Томской области.

Согласно опубликованному на сайте облдумы проекту закона, единовременные денежные выплаты для инвалидов и участников Великой отечественной войны увеличат с 1000 до 10000 рублей, для тружеников тыла — с 500 до 2500 рублей. Единовременная выплата дополняет пенсии и федеральные льготы.

По словам начальника регионального департамента социальной защиты населения Марины Киняйкиной, на увеличение выплат в 2023 году необходимо выделить около 4,5 миллиона рублей.

По состоянию на 1 июля 2022 года в Томской области единовременные выплаты назначены 116 инвалидам и участникам Великой отечественной войны, а также 2455 труженикам тыла.