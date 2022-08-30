Томичи возмущены состоянием крыльца в школе-интернате №33

В Томске местные жители недовольны состоянием крыльца в школе-интернате №33. Фото: 2ГИС

В Томске местные жители недовольны состоянием крыльца в школе-интернате №33. В школе-интернате для обучающихся с нарушениями зрения произошло обрушение крыльца. Центр управления регионом обратился за комментарием к руководителю областного департамента общего образования Ирине Грабцевич.

"Действительно, в апреле в Школе-интернате для обучающихся с нарушениями зрения произошло обрушение крыльца. Никто не пострадал. Администрацией школы предприняты необходимые меры для безопасного пребывания детей в учреждении. ОГКУ "Облстройзаказчик" составил акт общего осмотра здания, проведены обследовательские и инженерные изыскания", - говорится в сообщении.

Ирина Грабцевич также добавила, что разработка необходимой документации по капремонту крыльца должна была быть завершена завтра, 31 августа. Однако, подрядчик не справляется со своими обязательствами, поэтому с ним ведется претензионная работа.

Отмечается, что департамент общего образования держит ситуацию с подрядчиком на ежедневном контроле.

Напомним, что фасад здания школы включен в заявку Томской области на проведение капитального ремонта в 2024 году, но крыльцо будет отремонтировано сразу же после получения проектно-сметной документации.