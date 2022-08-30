В лечебно-исправительное учреждение пришли с проверкой после побега осужденного томича

Фото: УФСИН России по Томской области

В лечебно-исправительном учреждении №1 по адресу ул. Клюева, 1 провели проверку, сообщает официальный сайт УФСИН России по Томской области.

Напомним, в августе с рабочего места на овощебазе сбежал 53-летний осужденный, который отбывал наказание при ЛИУ-1. Накануне, 29 августа, мужчина был задержан в Новосибирской области.

В ходе проверки делегация в составе томского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Алексея Васильева и представителей региональной Общественной наблюдательной комиссии Ивана Шевелева и Любови Качуриной в сопровождении начальника управления по соблюдению прав человека в УИС Евгения Иванова и врио начальника учреждения Станислава Волкова проверила условия содержания заключенных в ШИЗО, ПКТ, карантинном отделении и отрядах, а также работу столовой и производственных цехов.

По результатам проверки нарушений прав человека в ЛИУ-1 не выявлено.