В Томске спасли краснокнижную птицу

В Томске сотрудницы железно-дорожной станции спасли краснокнижную птицу. Фото: пресс-служба Западно-Сибирской ЖД

В Томске сотрудницы железно-дорожной станции спасли краснокнижную птицу. Зимородка нашли неподалеку от железнодорожной станции в мкр. Черемошники, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской железной дороги.

"Прогуливаясь во время обеденного перерыва в парке, железнодорожницы увидели лежащую у тротуара необычную птицу. Ею оказался краснокнижный зимородок. Они отнесли его на работу и обратились в центр реабилитации диких животных за рекомендациями по лечению пернатого пациента", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что спустя несколько дней зимородок начал питаться самостоятельно и летать по кабинету. Позже его передали в центр реабилитации для полного выздоровления.